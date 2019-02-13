Самарская область - в тройке лидеров по объему ввода жилья

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Самарский областной фонд жилья и ипотеки по поручению министерства строительства Самарской области подготовил аналитическую записку «Основные показатели строительной отрасли Самарской области и ее позиционирование в составе Приволжского федерального округа» за период январь-декабрь 2018 года.В записке рассмотрены основные показатели строительной отрасли самарского региона, такие как объем работ и услуг по виду деятельности «строительство» и ряд других.По численности населения на 01.01.2018 Самарская область находится на 4 месте после Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Нижегородской области. На 01.01.2018 на территории Самарской области проживало 3 193 514 человек (10,81 % от общей численности на территории ПФО).За двенадцать месяцев 2018 года в регионе было введено в эксплуатацию 1782,3 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет 11,76% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом (15 153,65 тыс. кв. м).По объему ввода за указанный период Самарская область стабильно находится в тройке лидеров наряду с Республикой Татарстан (2409,95 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 15,9% от общего объема ввода по ПФО) и Республикой Башкортостан (2288,29 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 15,1 % от общего объема ввода по ПФО).В период с января по декабрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в Самарской области введено на 35,8 тыс. квадратных метров жилья больше. В это же время по ПФО в целом динамика данного показателя носила отрицательный характер и составила (-) 419,41 тыс. кв. м.По объему выполненных работ по виду деятельности «Строительство» Самарская область находится на втором месте в ПФО с показателем 151481,4 млн. рублей (14,63%). Впереди только Республика Башкортостан с 188578,6 млн. рублей (18,2%), передает пресс-служба облправительства.