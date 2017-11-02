Самарская область – #территориятрезвыхводителей!

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С целью выявления и пресечения фактов грубых нарушений ПДД РФ водителями транспортных средств 3 и 4 ноября 2017 года сотрудники Госавтоинспекции проведут региональное широкомасштабное профилактическое мероприятие «Самарская область – территория трезвых водителей!»Инспекторы дорожно – патрульной службы проведут тотальные проверки водителей транспортные средства, с целью выявления и пресечения фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. В мероприятии примут участие общественники, волонтеры, студенты и представители средств массовой информации.В Самаре специальное мероприятие «Самарская область – территория трезвых водителей!» состоится 3 ноября в 21:00 (по адресу: ул. Ставропольская – 120), где пройдет совместный тематический инструктаж инспекторов ДПС и активистов общественной организации «Ночной патруль».Далее участники проследуют к улице Антонова – Овсеенко (район от ул. Булкина до ул. Карбышева) для проведения тотальных проверок. Из сотрудников ГИБДД будет создан живой коридор, через который проедут транспортные средства. С каждым водителем будет проведена беседа, с целью выяснения, не употреблял ли он алкогольные напитки или наркотические вещества. При отсутствии признаков опьянения автомобилистам будет предложено продолжить движение. При наличии же агрессивной реакции, неадекватных ответов на вопрос об употреблении алкоголя или запрещенных препаратов, при явных внешних признаках опьянения (нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица), водитель будет направлен на медицинское освидетельствование.