"Самарская лука" - второй по посещаемости нацпарк в России

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Лидером по этому показателю в России является Сочинский национальный парк.Руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев рассказал: "Национальный парк «Самарская Лука» занимает второе место в России по посещаемости, уступая лишь Сочинскому национальному парку. И это только учитывая официальный туристический поток, который составляет 250 тысяч человек в год. Но есть ведь еще и неучтенные туристы, которые приезжают самостоятельно. И их в разы больше."В этом году на территории национального парка на Молодецком кургане запустили новый маршрут по экологической тропе, а также открыли в Сосново-Солонецком лесничестве родник «Низинный», сообщает пресс-служба минлесхоза Самарской области.