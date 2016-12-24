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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская компания попала в санкционный список США

24 декабря 2016 11:34
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Это компания «Транс-Флот».

В санкционный список США добавлены четыре российские судоходные и сервисные компании и 2 судна. Как указано в сообщении американского министерства финансов, санкции коснулись компаний «Транспетрочарт» (Санкт-Петербург), «Транс-Флот» (Самара), «Солид» (Новороссийск) и «РусХимТрейд» (Темрюк).

Отдельно в санкционный список включены танкеры «Маршал Жуков» и «Сталинград» компании «Транс-Флот».

Распространение санкций на указанные компании объясняется их связями с ранее включенной в санкционный список компанией «Совфрахт», которая, по данным властей США, ведет операции в Крыму, пишет ПортНьюс.

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Комментарии



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