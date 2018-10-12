Самарская компания MICE Market признана лучшим организатором конференций в России
12 октября 2018 16:20
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Финальным аккордом дня стала церемония вручения Премии Russian Business Travel & MICE Award, в которой приняли участие 250 компаний со всей России, осуществляющих свою деятельность на рынке делового туризма. В рамках этой премии выбираются лидеры в 15 основных номинациях (лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма, конгрессный центр, организатор конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, российская TMC-компания и агентство по обслуживанию корпоративных клиентов, авиакомпания для бизнес-путешественников, национальный офис по туризму, интернет-системы бронирования и др.).
Первенство в номинации «Лучший организатор конференций в России» стала самарская компания MICE Market, за плечами которой большой опыт проведения мероприятий в Самарском регионе, Поволжье и России, а также активное участие в организации Чемпионата мира по футболу 2018 в Самаре.
За лидирующее место боролись более 10 компаний федерального уровня, но, не смотря на это, экспертный совет заслуженно отдал премию в регион.
«Проводя мероприятия по всей стране, мы видим, что российская MICE-индустрия делает уверенные шаги вперед к глобальной
конкурентоспособности, замечаем значимость маркетинга и продвижения регионов, как территорий для проведения различных деловых и событийных мероприятий. Безусловно, полученная награда – это показатель не только работы нашей команды, но и поставщиков услуг, с которыми мы сотрудничаем, доверия наших корпоративных заказчиков и стандартизации отрасли. Итоги участия во Всероссийском дне MICE наглядно демонстрируют, что особое внимание уделяется тем регионам, которые привлекают через мероприятия инвестиции в свои города. Самарская область имеет уникальные возможности для дальнейшего развития. На мой взгляд, один из способов развития – реализация Конвеншн Бюро, которое будет привлекать еще большее количество российский и международных событий на территорию,
тем самым развивая инфраструктуру и загружая наследие Чемпионата мира по футболу 2018», – рассказывает Управляющий Агентства делового туризма и мероприятий MICE Market Сергей Рыжов, передает пресс-служба облправительства.
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12 октября 2018 16:20
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