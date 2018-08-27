Самарская команда КВН «СОК» стала абсолютным чемпионом международного союза КВН

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«Для меня, как для руководителя команды, это была не очень тяжелая игра, так как после чемпионства команды «СОК» в 2011 году и после «Летнего кубка» 2013 года я продолжал трудиться на поприще КВН. Благодаря правительству Самарской области, у нас в регионе проходит очень много игр разных лиг КВН, и поэтому особой сложности я не испытал. Это была очень приятная встреча с друзьями, с которыми было о чем поговорить. Мы все очень сильно скучали друг по другу. И эти две недели, которые мы провели вместе, явились для нас «машиной времени», благодаря которой, мы вернулись на несколько лет назад и стали опять такими же молодыми, безбашенными, классными КВНщиками. Это настроение передалось на сцену, с этим настроением ребята вышли и победили! И я несказанно рад, что Самара опятьвпереди планеты всей!», - сказал руководитель команды Сергей Ларионов.Вершили судьбы выпускников не менее легендарные игроки клуба КВН: Юлий Гусман, Семен Слепаков, Валдис Пельш, Сергей Светлаков, Михаил Галустян.По итогу встречи команда КВН «СОК» стала абсолютным чемпионом международного союза КВН.У жителей Самарской области появится уникальная возможность увидеть чемпионов совсем скоро – на «Кубке КВН Губернатора Самарской области», который пройдет 6 сентября в УК «МТЛ-Арена», передает пресс-служба администрации Самары.