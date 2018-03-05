Самарская кирха приглашает на вечер камерной и органной музыки “Музыкальные пути и вершины Северного Барокко”

108

Любителям классики известно, что Северная Европа по праву считается одной колыбелей органной культуры. Первые органы в Европе появились в северных странах, здесь расцвела нидерландская органная школа, повлиявшая на композиторов и исполнительскую практику других стран — от Германии до Испании. Программа концерта «Музыкальные пути и вершины Северного Барокко» раскроет известные и малознакомые страницы северной барочной музыки, причем зрители познакомятся не только с европейским барокко, но и с русским. Среди композиторов, чьи произведения прозвучат в концертах — И.С. Бах, Я. Кляйн мл., И.Е. Хандошкин, И.Г. Мюттель, Ж.Б. Барьер, И.В. Гесслер. Одновременно и интеллектуальная, и направленная на слушателя музыка Северной Европы прозвучит в исполнении замечательных российских музыкантов, солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва) Александра Листратова и Алексея Шевченко.А также этот концерт — замечательная возможность совершить путешествие во времени и услышать барочную виолончель, необарочный механический орган Самарской кирхи и насладиться вкусным аутентичным исполнением старинной музыки от ведущих специалистов вобласти исторического исполнительства.Исполнители:лауреаты международных конкурсовАлександр Листратов – барочная виолончельАлексей Шевченко – органВход: 300 руб. и 200 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).