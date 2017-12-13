Самарская детская музыкальная школа № 4 отпразднует свой 70-летний юбилей

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В рамках мероприятия для гостей будет представлен презентационный фильм об истории и традициях музыкальной школы «Продолжая славный путь». Завершится торжество праздничным концертом.Музыкальные подарки школе подарят её учащиеся, лауреаты международных конкурсов Евсеева Василиса, участница 3 сезона открытоговсероссийского конкурса «Синяя птица» и участница проектов «Голос. Дети», «Битва Талантов» (Муз ТВ), финалистка детского Евровидения - 2017 Черноталова Анна.Детская музыкальная школа № 4 – одна из старейших школ Самары. Её выпускники продолжают своё профессиональное образование в лучших музыкальных ВУЗах и СУЗах не только в Самаре, но и других городах России и за рубежом - в Париже, Германии, Австрии.Ежегодно учащиеся и коллективы школы участвуют более чем в 60 мероприятиях различного статуса, принося школе немало весомых наград, сообщает пресс-служба администрации Самары.