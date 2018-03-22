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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская детская музыкальная школа № 3 им. М.И. Глинки отмечает свое 70-летие

22 марта 2018 20:08
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В юбилейном концерте примут участие преподаватели, творческие коллективы и учащиеся-солисты – лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов.
23 марта в 16.00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» состоится торжественное мероприятие «Река жизни», посвященное 70-летию образования детской музыкальной школы № 3 им. М.И. Глинки.

В юбилейном концерте примут участие преподаватели, творческие коллективы и учащиеся-солисты – лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов.

Детская музыкальная школа № 3, открытая в 1948 году, одна из старейших в городе. Сегодня здесь ведется преподавание по 12
специальностям, успешно развиваются 12 творческих коллективов, в том числе 2 педагогических. Ежегодно учащиеся школы становятся лауреатами международных и всероссийских исполнительских конкурсов и фестивалей.

Многочисленные талантливые выпускники школы работают во многих профильных образовательных учреждениях Самары, странах ближнего и дальнего зарубежья. Десять выпускников разных поколений вернулись в родную школу и теперь сами воспитывают новое поколение будущих музыкантов, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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