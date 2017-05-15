Самарская делегация приняла участие в международном форуме «Среда для жизни. Квартира и город»

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В работе форума приняла участие самарская делегация во главе с министром строительства Самаркой области Александром Баландиным.Майский форум 2017-го года призван привлечь внимание российской, международной общественности и региональных властей к проблематике развития городской среды в России.Ключевые темы – доступность жилья и комфортная городская среда. Мероприятие было разделено на два блока: с 13 по 14 мая были организованы «Городские выходные». В программу выходных вошли «Дни городских экскурсий», открытые лекции для городских предпринимателей, кинопоказы под открытым небом и концерт на набережной, 5-километровый забег по центральной исторической части города.В понедельник, 15 мая, начала работу деловая программа для представителей власти, бизнеса и экспертов в области градостроительства и архитектуры. «Основные задачи форума - выработка предложений по развитию законодательства, способствующих повышению качества жилья и городской среды, обмен передовыми практиками в области создания качественного и доступного жилья, продвижение современных подходов по развитию комфортной городской среды в городах России», - рассказал министр строительства Александр Баландин.Всего в деловой программе форума приняли участие более 700 делегатов, сообщает пресс-служба облправительства.