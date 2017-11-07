Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» получила признание на федеральном уровне
7 ноября 2017 14:50
97
«Проблемы активности гражданского общества — не только в госбарьерах или непонимании бизнеса, но и в самом обществе. Люди либо не верят, либо не знают, что у них есть возможность менять окружающую их действительность для комфортной и здоровой жизни в собственной стране», — сообщает о задачах форума пресс-служба Общественной палаты РФ.
На форуме заместитель председателя Общественного молодежного парламента при думе Самары Андрей Кулик представил самарский общегородской молодёжный проект «Пожиратели незаконной рекламы». Акция вошла в тройку лучших практик по направлению «Молодежная политика. Поддержка молодёжных инициатив». Членами Общественной палаты субъектов РФ из 1200 проектов были отобраны 42 самых результативных и интересных проектов в 14 номинациях.
«На мой взгляд, отличный результат совместной работы! Большое спасибо всем, кто участвовал и был соорганизатором акции! Это наше с вами общее достижение, — отметил Андрей Кулик. — Ещё раз хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал продвигать и развивать проект: Е.В. Большаковой — председателю ТОС «Мичуринский» и Н.А. Кукушкиной — руководителю детского клуба «Улей», — с ними мы начинали акцию в 2011 году; руководителям и сотрудникам районных администраций, старшим коллегам и молодым парламентариям за поддержку в проведении акции по эгидой ОМП при Думе Самары. Задействовано огромное количество людей, поэтому говорить: «Мой проект — моей стране», считаю некорректным. Проект общий, наш! Сейчас у нас, молодёжи, классное время! Если ты не сидишь на месте, а действуешь: инициируешь, продвигаешь проекты, добиваешься результата, власть замечает и поддерживает! Для этого мы продолжаем развивать в городе систему молодёжного парламентаризма! Уверен, у нас обязательно получится!».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 ноября 2017 15:43В Поволжье появятся 9 «ударных» подразделений ЦВО
Ранее такое наименование носило только одно подразделение (миротворческое) из Самарской области, которое отличилось в июле во время проверки комиссией... Социум
96
7 ноября 2017 14:50
Акция вошла в тройку лучших практик по направлению «Молодежная политика. Поддержка молодёжных инициатив». Членами Общественной палаты субъектов РФ из... Социум
96
7 ноября 2017 13:52
В завершении фестиваля все участники выпустили в вечернее небо шары с белыми журавликами. Социум
38
Здравоохранение
7 ноября 2017 11:49
В значительной степени дополнительные экипажи "скорых" будут доукомплектованы студентами-пятикурсниками медуниверситета. Здравоохранение
126
3 ноября 2017 20:26
Стаж работы В.В. Горячева в системе здравоохранения более 30 лет. Доктор медицинских наук, профессор. Здравоохранение
960
3 ноября 2017 11:35
Исследование поможет разработать новые методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Здравоохранение
208
Новости медицины
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
355
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
248
27 сентября 2017 21:24Анализы после 50 лет женщине
50 лет – серьезный возраст, в котором приходят мысли о том, как бы продлить жизнь и вернуть себе здоровье, бывшее в молодости. Новости медицины
464
Туризм
5 ноября 2017 11:12
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Туризм
312
31 октября 2017 12:45
В середине ноября замминистра иностранных дел России проведет переговоры в Праге со спецпредставителем премьера Грузии. Туризм
224
31 октября 2017 11:10
Для бизнеса предусмотрены тренинги и мастер-классы с выдачей сертификатов от лучших спикеров России. Туризм
210
Образование
7 ноября 2017 13:03
Впервые экспресс пройдет по маршруту Сызрань-Самара-Сызрань. Образование
100
3 ноября 2017 15:23
Студент ПВГУС представил свою коллекцию на Неделе Моды в Москве. Образование
372
3 ноября 2017 15:03
Почти сто человек собрались сегодня в одной из самых вместительных аудиторий Поволжского государственного университета сервиса, чтобы проверить свои знания в... Образование
221
Культура
5 ноября 2017 10:50
Яровиков – известный белорусский поэт и музыкант. Культура
295
2 ноября 2017 11:29
Спектакль покажут 4 ноября. Культура
236
2 ноября 2017 10:53
В 2017 году было подано рекордное количество заявок. Культура
219
Мода
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
127
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
220
27 сентября 2017 18:17
Мода — циклична. Она приходит и уходит, но кое-что должно кануть в Лету навсегда, — так считает подавляющее большинство мужчин. Мода
468
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3812
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1493
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8368
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2273
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8762
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2673
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1021
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1610
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1490
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1260
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2888
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2707
Мероприятия