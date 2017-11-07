Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» получила признание на федеральном уровне

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«Проблемы активности гражданского общества — не только в госбарьерах или непонимании бизнеса, но и в самом обществе. Люди либо не верят, либо не знают, что у них есть возможность менять окружающую их действительность для комфортной и здоровой жизни в собственной стране», — сообщает о задачах форума пресс-служба Общественной палаты РФ.На форуме заместитель председателя Общественного молодежного парламента при думе Самары Андрей Кулик представил самарский общегородской молодёжный проект «Пожиратели незаконной рекламы». Акция вошла в тройку лучших практик по направлению «Молодежная политика. Поддержка молодёжных инициатив». Членами Общественной палаты субъектов РФ из 1200 проектов были отобраны 42 самых результативных и интересных проектов в 14 номинациях.«На мой взгляд, отличный результат совместной работы! Большое спасибо всем, кто участвовал и был соорганизатором акции! Это наше с вами общее достижение, — отметил Андрей Кулик. — Ещё раз хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал продвигать и развивать проект: Е.В. Большаковой — председателю ТОС «Мичуринский» и Н.А. Кукушкиной — руководителю детского клуба «Улей», — с ними мы начинали акцию в 2011 году; руководителям и сотрудникам районных администраций, старшим коллегам и молодым парламентариям за поддержку в проведении акции по эгидой ОМП при Думе Самары. Задействовано огромное количество людей, поэтому говорить: «Мой проект — моей стране», считаю некорректным. Проект общий, наш! Сейчас у нас, молодёжи, классное время! Если ты не сидишь на месте, а действуешь: инициируешь, продвигаешь проекты, добиваешься результата, власть замечает и поддерживает! Для этого мы продолжаем развивать в городе систему молодёжного парламентаризма! Уверен, у нас обязательно получится!».