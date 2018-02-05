Самарская "Молодежка ОНФ" провела акцию «Память в танце. Случайный вальс»

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Команда «Молодежки ОНФ» под мелодию «Случайного вальса» совместно с воспитанниками хореографической студии «Дворцатворчества» исполняли вальс и приглашали присоединиться к ним всех желающих.«Сегодняшнее мероприятие мы проводим именно здесь, в доме для пожилых людей, чтобы лишний раз дать возможность самарским ветеранам улыбнуться, поправить своё самочувствие. Я уверен, что они сейчас будут друг с другом вспоминать былые времена,рассказывать своим родственникам о далеких днях войны”, - пояснил доверенное лицо Владимира Путина в Самарской области, член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.Представитель команды «Молодежка ОНФ» Алексей Сыромятников напомнил участникам флэш-моба, что в основе появления «Случайного вальса» лежит реальная история, которую композитору Марку Фрадкину рассказал лётчик Василий Васильев. В 1943 году в одной прифронтовой деревне он познакомился с девушкой Зинаидой, вскоре ушёл в очередной бой, а композитора попросил написать песню с надеждой: если девушка услышит её по радио, откликнется. Девушка написала письмо в редакцию после окончания Сталинградской битвы, но Василий погиб смертью героя. «Песня "Случайный вальс" стала своеобразным символом сражения под Сталинградом. В этот день её вспоминают ветераны. Но она хорошо знакома и молодым. Каждый год на День Победы вальс звучит в городских парках и скверах», - заметил Сыромятников, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ