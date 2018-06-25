Самарская «Молодежка ОНФ» присоединились ко всероссийской акции «Поверка павших»

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«В память о павших героях были названы имена 99 солдат, которые ушли на фронт, и долгие годы считались пропавшими без вести, но благодаря активистам проекта ОНФ «Память Народа – Волонтеры памяти» справедливость восстановлена - имена героев вернулись на родину, в Самарскую область», - рассказал член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук.В частности, уточнил участник команды «Молодежка ОНФ» Михаил Дубасов, активистам проекта ОНФ «Память Народа – Волонтеры памяти» совместно со специалистами международного военно-мемориального центра «Возвращённые имена» за 2017 - 2018 годы удалось восстановить имена 53 уроженцев Самарской области, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты», а также имена 46 человек, захороненных на территории г. Берлина, г. Вены и г. Мурска Собота.Имена каждого солдата в виде стикеров активисты прикрепили на большой баннер с изображением неба. Затем активисты вместе с ветеранами и молодежью исполнили песни военных лет и угостили жителей города солдатской кашей из полевой кухни.Памятные мероприятия, посвященные защитникам Родины, навсегда оставшимся на линии фронта, прошли и на «Площади Славы» областной столицы, в городе Тольятти, а также в селе Большая Черниговка Большечерниговского района Самарской области.Юные жители Самары собрались в 4.00 утра на площади Славы и выпустили в небо белые воздушные шары, символизирующие светлую память нынешнего поколения о подвиге героев, не доживших до Дня Победы, рассказала участник команды «Молодежка ОНФ» Екатерина Кузьмина.В городе Тольятти участники команды «Молодежка ОНФ» вместе со студентами Тольяттинского госуниверситета в 4.00 на Площади Свободы также почтили память воинов – земляков, выпустив в небо белые шары. «Участники акции зажгли свечи и возложили цветы к Обелиску славы и Вечному огню в честь павших за Родину на полях сражений солдат», - пояснил член регионального штаба ОНФ, участник команды «Молодежка ОНФ» Денис Радченко.Активист ОНФ, руководитель студенческого военно-патриотического объединения «Сокол» Виктор Одобеску рассказал, что буквально накануне следопытам вместе с участниками военно-патриотического поискового отряда «За Родину!» удалось разыскать родственников числившегося без вести попавшим красноармейца Ковалева Александра Николаевича, погибшего на территории Белгородской области. И теперь останки героя захоронены на его Родине, в селе Большая Черниговка Самарской области.«Очень важно, что работа по возвращению имен павших солдат продолжается многие десятилетия спустя. Это нужно живым, нужно сегодняшним молодым. Молодому поколению очень важно знать и помнить тот подвиг, который совершили наши предки во имя нашего мирного голубого неба», - считает Виктор Одобеску.Всего активисты проекта ОНФ «Память Народа – Волонтеры памяти» к маю 2018 года восстановили и вернули из небытия около 10 тыс. имён, уроженцев из 71-го региона нашей страны, которые более 70 лет числились «неизвестными». Всего участники проекта восстановили более 18 тысяч имён солдат, похороненных, как неизвестные, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.