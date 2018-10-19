Самарская «Молодежка ОНФ» приглашает юных любителей футбола к участию в акции «Уличный красава»

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Основная цель акции «Уличный красава» – мотивировать подростков к здоровому образу жизни, предоставить возможность проявить себя в спорте в формате дворового футбола и получить ценные призы по результатам.По словам руководителя департамента молодежных проектов ОНФ Игоря Кастюкевича, главным призом акции является «полностью оборудованная футбольная площадка во дворе команды-победителя».После чемпионата мира в России интерес к футболу вырос колоссально. И «Молодежка ОНФ» предлагает ребятам сыграть в футбол в своем регионе, в своем городе, в своем дворе. Каждый сможет выйти во двор и проявить себя, добраться до финала, где побороться за главный приз, призвал к участию в акции участник команды «Молодежка ОНФ» в Самарской области Михаил Дубасов.По правилам акции в составе команды – пять основных игроков и двое запасных, минимальное количество игроков на поле в начале матча – четыре плюс один вратарь. Продолжительность каждого матча на всех этапах составляет два тайма по 15 минут.Всего в акции четыре этапа: муниципальный, региональный, межрегиональный и финальные игры на одном из стадионов, принимавших чемпионат мира по футболу. Планируется, что всего в акции на всех этапах примут участие более 200 тыс. ребят во всех регионах страны.Отметим, что к участию в акции на всех этапах не допускаются команды и учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола, футбольных школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных школ при профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах, а также других команд, принимающих участие в соревнованиях, проводимых в рамках II части Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2018 г.Совместно с «Молодежкой ОНФ» акцию проводят Ассоциация студенческих спортивных клубов России и Министерство спорта РФ. Заявку на участие можно подать до 28 октября на сайте уличныйкрасава.рф, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.