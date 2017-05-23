Самарец задолжал дочери 176 тысяч рублей алиментов

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Житель Красноглинского района г. Самары в течение нескольких лет не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему ребенку.В рамках исполнительного производства работниками Управления ФССП России по Самарской области должник неоднократно вызывался на прием в отдел и предупреждался о грозящей ему ответственности в случае неуплаты алиментов. Однако мужчина продолжал избегать выполнения своих обязательств.Судом гражданину было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.Работниками ведомства мужчина также был предупрежден, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения своих обязательств, ему грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года. После чего гражданин погасил всю сумму имеющейся у него задолженности.