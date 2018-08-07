Самарец полностью завалил свою квартиру мусором, чтобы "ее не забрали преступники"
7 августа 2018 16:15
176
В отделе судебных приставов Советского района Самары было возбуждено исполнительное производство об обязании гражданина А. в течение 10 календарных дней обеспечить доступ в жилое помещение в целях проведения осмотра общедомового имущества. Постановление о возбуждении было направлено сторонам исполнительного производства.
Не смотря на уведомление, гражданин А. к судебному приставу не являлся, решение суда не исполнял. Судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по месту совершения исполнительных действий. Застать должника дома не удавалось. Со слов соседей было установлено, что мужчина ведет замкнутый образ жизни, выходит только в ночное время суток, собирает мусор и приносит его в комнату; в результате там образовался склад вещей, имеющих специфический запах. При выходе из общежития судебный пристав — исполнитель обратил внимание на окна должника — они были полностью закрыты мусором.
Повторный выход судебный пристав совершил с представителями взыскателя. На настойчивый стук в дверь должник не спешил выйти. Через 15 минут он появился в двери. Как оказалось, все это время гражданин перебирал мусор, чтобы открыть. В комнате отсутствовало спальное место и привычные предметы обихода, все место занимал мусор.
Находиться даже в коридоре общежития без маски не представлялось возможным из - за специфического запаха испорченных продуктов и старых вещей, которые должник складировал у себя дома. От антисанитарии появились тараканы, а соседи не могут привести свои комнаты в состояние, пригодное для проживания.
Из разговора с мужчиной стало известно, что он не помнит дату своего рождения, не знает, какой месяц и год, а комнату захламляет, чтобы ее не забрали преступники.
Требования исполнительного документа были исполнены, представителю взыскателя был обеспечен доступ в помещение для осмотра общедомового имущества. Ранее взыскатель обращался в суд с соответствующим исковым заявлением, так как гражданин складирует у себя бытовые предметы и остатки пищи с контейнерной площадки, что вызывает обоснованные жалобы проживающих. Данные обстоятельства могут привести к возникновению пожара, а также наносят ущерб зданию в целом, нарушают права и законные интересы других жильцов дома. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 августа 2018 19:16
Глава города предложила рассмотреть вариант того, чтобы включать в договор пункт о том, как должны выглядеть торговые пункты, «хотя бы схематично». Социум
28
7 августа 2018 18:52
21% респондентов собираются подумать над этим вопросом не ранее, чем через десять лет. Социум
106
7 августа 2018 18:03
По результатам испытаний брюки шести торговых марок соответствовали всем требованиям. Социум
83
Здравоохранение
6 августа 2018 12:39
В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением, больные диабетом. Здравоохранение
228
3 августа 2018 13:21
Ранее в области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова был учрежден соответствующий памятный знак. Здравоохранение
531
3 августа 2018 12:05
Он продлится до 2 октября. Здравоохранение
252
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
379
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
685
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
412
Туризм
7 августа 2018 14:00
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
157
31 июля 2018 09:45
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
326
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
236
Образование
7 августа 2018 09:34
В настоящее время экзамен состоит из письменной и устной частей. Образование
145
6 августа 2018 14:16
Работа ученых вуза опубликована в журнале IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Образование
182
4 августа 2018 23:26
В специальных пособиях для педагогов, в частности, содержатся пункты о необходимости установить причину враждебности ребёнка. Образование
609
Культура
7 августа 2018 11:12
Гостей, как обычно, ждет конкурс пирогов с последующей дегустацией и обширная программа развлечений. Культура
155
7 августа 2018 11:01
Она расположится вгалерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Культура
140
7 августа 2018 10:19
Участники прогуляются по обновленным улицам центра города в отсутствии машин. Культура
186
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
995
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1213
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1265
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
244
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
696
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
625
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1147
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
914
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
960
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1559
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1540
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3226
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2316
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3456
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
753
Мероприятия