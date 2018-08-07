Самарец полностью завалил свою квартиру мусором, чтобы "ее не забрали преступники"

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В отделе судебных приставов Советского района Самары было возбуждено исполнительное производство об обязании гражданина А. в течение 10 календарных дней обеспечить доступ в жилое помещение в целях проведения осмотра общедомового имущества. Постановление о возбуждении было направлено сторонам исполнительного производства.Не смотря на уведомление, гражданин А. к судебному приставу не являлся, решение суда не исполнял. Судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по месту совершения исполнительных действий. Застать должника дома не удавалось. Со слов соседей было установлено, что мужчина ведет замкнутый образ жизни, выходит только в ночное время суток, собирает мусор и приносит его в комнату; в результате там образовался склад вещей, имеющих специфический запах. При выходе из общежития судебный пристав — исполнитель обратил внимание на окна должника — они были полностью закрыты мусором.Повторный выход судебный пристав совершил с представителями взыскателя. На настойчивый стук в дверь должник не спешил выйти. Через 15 минут он появился в двери. Как оказалось, все это время гражданин перебирал мусор, чтобы открыть. В комнате отсутствовало спальное место и привычные предметы обихода, все место занимал мусор.Находиться даже в коридоре общежития без маски не представлялось возможным из - за специфического запаха испорченных продуктов и старых вещей, которые должник складировал у себя дома. От антисанитарии появились тараканы, а соседи не могут привести свои комнаты в состояние, пригодное для проживания.Из разговора с мужчиной стало известно, что он не помнит дату своего рождения, не знает, какой месяц и год, а комнату захламляет, чтобы ее не забрали преступники.Требования исполнительного документа были исполнены, представителю взыскателя был обеспечен доступ в помещение для осмотра общедомового имущества. Ранее взыскатель обращался в суд с соответствующим исковым заявлением, так как гражданин складирует у себя бытовые предметы и остатки пищи с контейнерной площадки, что вызывает обоснованные жалобы проживающих. Данные обстоятельства могут привести к возникновению пожара, а также наносят ущерб зданию в целом, нарушают права и законные интересы других жильцов дома. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области