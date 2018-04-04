Самарец добился, чтобы его призвали в армию

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Житель Самары К., который весной 2017 года был признан военно-врачебной комиссией Промышленного района Самары

ограниченно годным к военной службе, сделал операцию на глаза и сегодня успешно прошел комиссию.



- Я хотел пойти служить в спецназ или ВДВ, но меня не взяли. У меня тогда показывало минус пять на правый глаз и минус три – на левый, - рассказал призывник - Я сделал на оба глаза операцию и вот ровно через год снова пришел сюда. Во время проверки показали, что у меня 100 проц. зрение. Очень рад, что мне определили категорию годности «А1». В комиссариате мне обещают, что моя мечта исполнится.





Выступая в понедельник, 2 апреля, на селекторном совещании, Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что согласно Указу Президента

Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 129 вступили в силу некоторые законодательные изменения, связанные с призывом граждан ранее признаных ограничено годными к военной службе.



«Теперь молодой человек, если ему меньше 27 лет, и ранее он был признан ограниченно годным к военной службе, при желании, обращаю на это внимание, при желании может пройти повторное медосвидетельствование и при отсутствии противопоказаний отдать свой долг Родине», - сказал С.Шойгу, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).