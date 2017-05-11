Самарчанка получила 5 суток ареста за неуплату алиментов

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Нерадивую мать из г. Самары суд обязал выплачивать на содержание своих несовершеннолетних детей алименты, которые в связи с аморальным образом жизни матери остались на попечении у своей старшей сестры.Несмотря на решение суда, должница не спешила выполнять свои родительские обязательства. За время уклонения от исполнения решения суда, ее долг составил свыше 600 тысяч рублей.Судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства на женщину был составлен административный протокол. Суд назначил гражданке К. наказание в виде 100 часов обязательных работ. Однако должница отрабатывать наказание не стала, игнорируя как требования пристава об исполнении решений суда, так и материнский долг, обязующий ее заботиться о своих детях.Судом обязательные работы были заменены должнице на 5 суток административного ареста.При дальнейшем уклонении от выплаты алиментов своему ребенку, ей грозит уже уголовная ответственность по статье, предусматривающей лишение свободы на срок до одного года, сообщает сайт приставов.