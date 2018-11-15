Самара впервые примет сбор командного состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил РФ

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С 19 по 24 ноября 2018 года в г. Самара под руководством начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенантабудет проводиться сбор командного состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации.Мероприятия такого масштаба проводятся ежегодно в мае и ноябре на территории военных округов.В ходе проведения сборов будут подведены итоги деятельности, дана оценка эффективности работы органов и подразделений, обсуждены перспективы развития структуры военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации.Участникам продемонстрируют элементы специальных учений во взаимодействии с другими видами и родами Вооруженных сил Российской Федерации, в ходе которых будут отработаны практические действия подразделений военной полиции с использованием боевого оружия специальных автомобилей и специальных технических средств при отражении нападения террористов на автомобильные колонны и блок посты.На сборы привлечено более 300 военных полицейских из 80 регионов страны. Это военные коменданты гарнизонов, начальники автомобильных инспекций и начальники региональных органов военной полиции, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети