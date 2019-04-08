Самара впервые примет профориентационный проект «Зеленая кисточка».

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В 2019 году всероссийский социальный проект ранней профессиональной ориентации школьников «Зеленая кисточка» стартует из Самары и Тольятти при поддержке Общероссийского народного фронта.9 апреля 2019 года в городе Самара пройдет первый этап проекта – профориентационные лекции и мастер-классы по экологии, геологии и охране труда под названием «Зеленая линейка». Мероприятие состоится в ГБОУ СОШ «ОЦ Южный город» в 11.00 часов по адресу: г. Cамара, Николаевский просп., 50.Цель данного проекта – формирование экологического сознания и культуры безопасности у подрастающего поколения. Серия мероприятий закладывает основу для подготовки будущих инженеров-экологов и специалистов по охране труда, прививает школьникам ответственное отношение к сохранению окружающей среды, учит осознавать и ценить собственную безопасность и безопасность других людей.«Зеленая линейка» состоит из интерактивных лекций и практического квеста из мастер-классов по трем профессиям – инженер-эколог, геолог и специалист по охране труда. Через игровые форматы обучения проект формирует у детей экологическое сознание и культуру безопасности, мотивирует к защите окружающей среды, учит осознавать ценность жизни.Занятия проводят волонтеры проекта – профессиональные экологи, геологи и специалисты по охране труда. Рассказы практикующих специалистов помогут школьникам узнать об особенностях профессий из первых уст.Практическая часть «Зелёной линейки» представляет собой образовательный квест по мастер-классам — «станциям», где участников ждут задания. Дети будут искать «несанкционированную свалку» с помощью квадрокоптера, познакомятся со средствами индивидуальной защиты, оценят экологические угрозы в быту на примере модельного дома, проведут замеры с помощью полноценных аналитических приборов и пройдут через другие испытания. В конце всех участников мероприятия ждёт фотосессия и памятные сувениры.Напомним, в 2018 году проект «Зеленая кисточка» охватил шесть регионов: Тульскую, Ярославскую и Иркутскую области, Чеченскую Республику, Республику Крым и город Севастополь. Всего в проекте в 2018 году приняли участие более 1700 детей в возрасте 9-14 лет из разных школ в перечисленных субъектах РФ.В 2019 году вслед за Самарой и Тольятти «Зеленые линейки» пройдут в Москве, Новгородской и Иркутской областях, ЧеченскойРеспублике, городе Севастополе и других субъектах-участниках проекта, передает пресс-служба ОНФ.