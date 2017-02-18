Самара вошла в тройку лидеров по загруженности дорог

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Российским городом с самыми загруженными дорогами стала Москва. Об этом сообщили в Google.Основываясь на показателях, компания составила рейтинг наиболее загруженных городов, посчитав соотношение скорости водителей на свободной дороге к реальной скорости.После столицы городом с самыми большими пробками признана Самара, а тройку лидеров замыкает Красноярск. Северная столица заняла шестое место в рейтинге, уступив в загруженности Уфе и Воронежу.Однако Санкт-Петербург занимает первое место по запросу «пробки», а Москва на этот раз идет следом. Третью строчку заняли запросы о загруженности дорог в Самаре. Жители Новосибирска и Красноярска также активно интересуются пробками.В компании напомнили, что Google Карты могут проложить маршрут, лишь получив голосовой запрос, начинающийся со слов: «Окей, Google». Сервисом карт сейчас пользуются более миллиарда пользователей в 200 странах мира.