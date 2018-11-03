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С 31.10 по 11.11 социологи формируют шорт-листы, определяя тройки лидеров имён-претендентов для каждого аэропорта. В опросе по каждому аэропорту примет участие 800 респондентов. Результаты соц.исследования будут презентованы 12 ноября.Самара вошла в ТОП-10 самых голосующих из 47 участников проекта "Великие Имена России".Из 12 имен, набравших более 500 голосов и добавленных к региональным спискам на 2-м этапе проекта с 22 по 30.11., когда россияне предлагали свой вариант имени, – два предложены именно самарцами!Исследование проводится Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ). Методика предполагает проведение телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров из полной базы телефонных номеров, задействованных на территории региона, сообщает Департамент информационной полдитики Самарской области..