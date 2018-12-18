Самара в общероссийском рейтинге по качеству жизни заняла 93 место из 150

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Людям предлагалось оценить по 10-балльной шкале следующие утверждения относительно своего города:- безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»;- чистота: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»;- экология: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»;- тишина: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит»;- общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе»;- дороги/парковки: «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе»;- магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом»;- спорт и отдых: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.»;- инфраструктура для детей: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.»;- соседи: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые»;- работа коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных служб»;- соотношение доходов и стоимости жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивает стоимость товаров».В результате больше всего баллов начислили своему городу жители Анапы. На втором месте по качеству жизни - Геленджик, на третьем месте - Грозный. Также в десятке городов с самыми довольными жителями Домодедово, Сургут, Нальчик, Нижневартовск, Тюмень, Сочи, Армавир.Москва в этом списке на 18 месте из 150, Казань на 46, Уфа на 67, а Самара только на 93.Самый низкий балл самарцы дали критерию «Дороги/парковки» - его оценили лишь на 4 балла из 10. Также не в восторге жители города от «Соотношения доходов и стоимости жизни» - 4,4 балла. 5,2 и 5,5 балла - соответственно, критерии «Работа ЖКХ» и «Чистота». 5,6 балла - критерий «Общественный транспорт».Остальным утверждениям самарцы дали от 5,9 до 8,6 баллов, причем больше всего жители города, как оказалось, довольны своими «Соседями» (7,4 балла), а также местными «Магазинами и рынками» (8,6 балла).В ТОП-3 городов с самым низким качеством жизни, по оценке их жителей, вошли Рубцовск, Новочеркасск и Волоколамск.