Самара традиционно поддержит Международную экологическую акцию «Час Земли»

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В ходе этой акции WWF призывает выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты и проблеме изменения климата. Цель акции - привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды, рационального природопользования и формирования повседневной экологической культуры.В 2018 году в акции планируют принять участие жители более 184-х стран мира, которые на один час вечером субботы отключат свои электроприборы. В разных городах России будет отключена подсветка зданий и архитектурных комплексов.В Самаре 24 марта с 20:30 до 21:30 (по местному времени) МП г. о. Самара «Самарагорсвет» обеспечит отключение внешней подсветки зданий по следующим адресам:- ул. Куйбышева, д. 118 (Детская центральная музыкальная школа);- ул. Куйбышева, д. 135 (Администрация г. о. Самара);- ул. Льва Толстого, д. 26 (Департамент образования г. о. Самара);- ул. Садовая, д. 231 (Театр «Самарская площадь»).Призываем всех неравнодушных горожан присоединиться к Международной акции, сообщает пресс-служба администрации Самары.