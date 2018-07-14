Самара танцует! На улице Куйбышева танцевальный парад в честь окончания ЧМ-2018
14 июля 2018 20:58
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На улице Куйбышева танцевальный парад в честь окончания ЧМ-2018 .
Это уже 8-ой танцевальный флешмоб.
К зажигательными танцам на пешеходной улице Куйбышева присоединились сотни самарцев.
Над парадом развиваются флаги стран участниц ЧМ-2018, их несут волонтеры, которые целый месяц были в центре мирового спортивного праздника, передает пресс-служба администрации Самары.
Видео здесь.
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