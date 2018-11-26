Самара стала телевизионной столицей: проходит финал всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион»

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Самара стала телевизионной столицей - в мероприятиях конкурса принимают участие мэтры телевидения, известные ведущие, представители федеральных каналов.В мероприятиях ТЭФИ приняли участие более 1000 человек и более 150 конкурсантов из разных городов России.Конкурс проводится по 20 номинациям, которые делятся на два тематических направления:- «Информационное телевещание»;- «Просветительское развлекательное телевещание».Участников церемонии награждения и организаторов приветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.«Я хочу поблагодарить вас и всех академиков за принятое решение проведения финала всероссийского конкурса "ТЭФИ - регион" здесь, на гостеприимной Самарской земле. Для нас это большая честь! Вы удивительные! Вы делаете людей ближе к друг другу, далете их осведомленнее, даете им знания. И это бесценно. Я хочу вам пожелать новых творческих планов и как всегда - их блистательного воплощения на телеэкранах!», - Дмитрий Азаров пожелал удачи всем конкурсантам, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.