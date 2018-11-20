Самара стала чуть чище
20 ноября 2018 18:03
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Участникам предлагали оценить чистоту своего района по 10-балльной шкале.
Самара оказалась на 114 месте из 150. Оценка составила 5,5 баллов (против 5,2 баллов в 2017 году), передает «СО» ОНЛАЙН.
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