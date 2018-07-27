Самара стала четвертым городом в РФ по числу гостей на ЧМ-2018

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"Поколения советских, российских болельщиков жили мечтой о Чемпионате Мира. А о проведении первенства в нашем городе даже и не мечталось! Но эта мечта сбылась, и теперь стала частью нашей истории", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Самара стала четвертым городом в РФ по числу гостей - после Москвы,Санкт Петербурга и Сочи."На время ЧМ наш регион стал домом для сотен тысяч любителей футбола со всего мира. По экспертным оценкам, к нам приехало более 500 тыс. болельщиков из 140 стран мира. Это выдающиеся показатели для нашего региона!" - отметил Дмитрий Азаров."Наш путь к этому событию был непрост. Мы неоднократно собирались на стадионе, когда уровень его готовности ещё был крайне низок. Конечно, большое беспокойство было и у оргкомитета, и у ФИФА по поводу того, состоятся ли матчи, и успеет ли Самара подготовиться к ЧМ. Благодаря объединению усилий всех служб и ведомств - федеральных и региональных, подрядчиков, оргкомитета, волонтеров нам удалось достигнуть результата, своевременно подготовиться и на очень высоком уровне провести матчи и все события, связанные с ЧМ", - отметил Дмитрий Азаров."Мы показали и доказали еще раз, что мы достойны принимать мероприятия самого высокого уровня, и нет никаких сомнений в том, что и в дальнейшем наш регион сможет выполнять задачи государственной важности, которые нам доверит Родина!", - резюмировал глава региона.