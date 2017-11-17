Самара присоединится к акции «24 кадра Победы»

38

Участие в мероприятии бесплатное. После просмотра запланировано обсуждение. В нем примут участие студенты Самарской области и представители Совета Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил иправоохранительных органов.Напомним, в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей стране был сформирован Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы. Преемником корпуса стало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», которое на сегодняшний день является самой крупной добровольческой организацией в России.Движение насчитывает 85 региональных отделений, 400 муниципальных штабов, 103 общественных центра гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в образовательных организациях. Волонтеры Победы объединяют в своих рядах свыше 175000 добровольцев по всей стране. Мероприятия и акции ВОД «Волонтеры Победы» проходят при поддержке Федерального агентства по деламмолодежи и федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр».С целью сохранения исторической памяти, передачи ее молодому поколению, популяризации истории России, отечественного кинематографа и патриотического воспитания молодежи волонтеры Победы организуют совместные просмотры фильмов, посвященных значимым датам истории России, сообщает пресс-служба облправительства.***Всероссийская акция #24КадраПобеды включена в план мероприятий, утвержденный Организационным комитетом по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, который создан во исполнение Указа Президента от 18.02.2017 года № 68 «О праздновании 75летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». В оргкомитет вошло и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Всего во всероссийских просмотрах фильмов уже приняли участие более 30000 человек.