Самара присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино - 2018»

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В Самаре также запланированы мероприятия и кинопоказы, которые пройдут на четырех площадках Самарского литературного музея: в музее-усадьбе Алексея Толстого, музее Эльдара Рязанова, «Горький Центре» и в сквере Рязанова.В программе:Сквер Рязанова (ул. Фрунзе, 120) – здесь состоится центральное событие программы Литературного музея – встреча с режиссером Евгением Цымбалом, обладателем премии Британской Академии кино и телевидения (BAFTA), лауреатом Национальной кинематографической премии «Ника», учеником и коллегой Эльдара Александровича Рязанова:19.00 – Показ документального фильма «Дзига и его братья», режиссер Е.В. Цымбал;20.00 – Творческая встреча с режиссером Евгением Цымбалом.21.00 – Показ документального фильма «Зощенко и Олеша: двойной портрет в интерьере эпохи», режиссер Е.В. Цымбал;22.00 – Обсуждение фильма с участием режиссера. Завершение программы.Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120):с 19.00 до 23.00 каждые 30 минут будут проводиться экскурсии по экспозиции музея.«Горький Центр» (ул. Куйбышева, 113, 3 этаж):19.00 – онлайн мастер-класс от режиссера, автора фильма «Рыба Моя», самого успешного краудфандинг-проекта среди короткометражных фильмов в России Таи Зубовой «Краудфандинг для кино».Музей-усадьба Алексея Толстого (ул. Фрунзе, 155):19.00 – Экскурсия «Женщины в жизни Алексея Толстого и женские образы в его произведениях»;20.00 – Мастер-класс по анимационному кино;20.00 – Творческая игра «Кинодиалоги»;21.00 – Кинопоказ на усадьбе. Художественный фильм «Формула любви», режиссер М.А. Захаров.На посещение мероприятий всех площадок будет действовать единый билет стоимостью 250 рублей. Его можно будет приобрести 25 августа в кассах музея.Возрастные ограничения: 12+Дополнительную информацию можно узнать на сайте Самарского литературного музея http://samlitmus.ru/, а также по телефонам: 8 (846) 332-11-22, 332-05-16, 333-89-01, передает пресс-служба администрации Самары.