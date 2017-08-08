Самара присоединилась к Международной акции «Книжка на ладошке»

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Мероприятия в рамках данной международной акции пройдут 29 августа при партнерстве образовательных учреждений и библиотек регионов: в единый день по всей России и за ее пределами дети при помощи взрослых прочтут самые лучшие произведения современных детских авторов.Организатором мероприятия в Самаре, которое начнется в 10:00, является «Централизованная система детских библиотек»Детские библиотеки Самары приглашают к участию педагогов, библиотекарей и всех заинтересованных граждан.Цель акции — привлечение детей дошкольного возраста к чтению современной детской литературы.Напомним, акция проходит вот уже несколько лет в рамках реализации Программы продвижения чтения. В 2016 году она впервые вышла на международный уровень и охватила более 550 участников из разных уголков мира. Впервые к акции присоединились участники из Республики Беларусь. Всего в мероприятиях акции 2016 года приняли участие более 21 тысячи человек, из которых более 19 тысяч детей, что почти на 10 тысяч больше, чем в 2015 году.Подведение итогов акции запланировано в период с 29 августа 2017 года по 15 сентября 2017 года. Все участники акции получат Дипломы, сообщает пресс-служба администрации Самары.