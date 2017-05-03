Самара примет участие во Всероссийском патриотическом квесте «За мной Россия!»

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Квест «За мной Россия!» призван привлечь внимание молодежи к истории Великой Отечественной войны и помочь узнать о ней больше в игровой форме.Мероприятие организуют в 60 городах России. Его участниками планируют стать около 3000 молодых людей. Задания будут присылаться всем участникам одновременно в режиме онлайн.Квест проверит не только теоретические знания молодежи, но и практические, например, навыки первой медицинской помощи, которые помогли спасти не одну жизнь в военные времена.В Самаре квест будет проходить течение 3,5 часов. Более десятка команд, состоящих из студентов вузов и ссузов города, будут бороться за победу в первом этапе игры и вместе с тем все больше узнавать об истории Великой Отечественной войны.На следующий день после прохождения первого этапа, 5 мая 2017 года, лучшие команды сразятся в финале квеста, где в режиме онлайн будут отвечать на вопросы о Великой Отечественной войне.Среди финалистов определят 3 команды-победителя, которые получат главный приз - путевку на уик-энд в Москву и Смоленск с экскурсией по местам боевой славы.Для того чтобы проверить свои знания по истории, необходимо собрать команду от 3 до 5 человек, зарегистрироваться на игровом портале по ссылке: vk.cc/6qCYBD и прийти в Загородный парк, сообщает пресс-служба администрации Самары.