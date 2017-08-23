Я нашел ошибку
Главные новости: 
Её госпитализировали в ближайшую больницу.
На Московском шоссе девушка на мотоцикле врезалась в "Форд", отлетела в газон и столкнулся с металическим указателем
Несанкционированные сбросы производились собственниками большегрузных машин строительных материалов (отходов 4-5 классов опасности) в Куйбышевском, Самарском, Советском, Кировском районах г. Самары.
В Самаре на 800 000 рублей оштрафованы виновные в сбросе строительного мусора в несанкционированных местах
Выявлено, что асфальтовое покрытие дорог на улицах Чкалова, Арцыбушевской, Чернореченской и Дачной имеет дефекты, превышающие предельно допустимые ГОСТом размеры.
Руководитель МП «Благоустройство» оштрафован за дефекты на городских дорогах
Именно эти трубы будут использоваться уже для сверхплановых работ по замене теплосетей.
Энергетики «Т Плюс Самара» закупили свыше 2 000 тонн трубопроводов
И по традиции в этот день активисты ОНФ меняли выцветшие и старые флаги на зданиях поселковых администраций на новые. В этом году новые флаги от активистов получили администрация поселка Усть-Кинельский, села Октябрьский и дом культуры села Бобровка.
В День российского флага самарские активисты ОНФ провели патриотические акции
Электронные услуги и сервисы Росреестра - в помощь собственнику.
Все государственные услуги Росреестра можно получить, не выходя из дома
Виновница аварии и ее пассажирка получили телесные повреждения.
В Нефтегорском районе нетрезвая автомобилистка на "десятке" улетела в кювет
Зрители станут непосредственными участниками действа, происходящего в начале 20 века.
В Самаре впервые покажут променад-спектакль
сегодня  Среда, 23 августа, 17:47
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/08:
USD 59.04
-0.1
EUR 69.59
0.16
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самара примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино – 2017»

23 августа 2017 15:05
89
Вход на кинопоказы и мероприятия в рамках акции «Ночь кино – 2017» - свободный!
27 августа в 18:00 в рамках Всероссийской акции «Ночь кино - 2017» в Самаре запланированы мероприятия и кинопоказы, которые пройдут на двух площадках: в Детской библиотеке семейного чтения № 25 (пр. К. Маркса, 21) и в Центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16а), где всех любителей кино ждут на бесплатный показ мультфильма «Снежная королева 3: Огонь и лед».

Кроме того, в этот вечер для гостей библиотек подготовлена развлекательная программа.

Напомним, на сайте Информационного агентства ТАСС в течение долгого времени шло голосование за фильмы, которые будут показаны в рамках акции. Мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» режиссера Алексея Цицилина стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.

Вход на кинопоказы и мероприятия в рамках акции «Ночь кино – 2017» - свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Возрастные ограничения: 6+. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 августа 2017  16:16
И по традиции в этот день активисты ОНФ меняли выцветшие и старые флаги на зданиях поселковых администраций на новые. В этом году новые флаги от активистов получили администрация поселка Усть-Кинельский, села Октябрьский и дом культуры села Бобровка.
В День российского флага самарские активисты ОНФ провели патриотические акции
И по традиции в этот день активисты ОНФ меняли выцветшие и старые флаги на зданиях поселковых администраций на новые. В этом году новые флаги от активистов... Социум
72
23 августа 2017  15:54
Электронные услуги и сервисы Росреестра - в помощь собственнику.
Все государственные услуги Росреестра можно получить, не выходя из дома
Электронные услуги и сервисы Росреестра - в помощь собственнику.  Социум
86
23 августа 2017  15:05
Вход на кинопоказы и мероприятия в рамках акции «Ночь кино – 2017» - свободный!
Самара примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино – 2017»
Вход на кинопоказы и мероприятия в рамках акции «Ночь кино – 2017» - свободный!  Социум
88
Весь список

Здравоохранение
23 августа 2017  12:54
Самарской области выделили дополнительные средства на закупку льготных лекарств
Самарской области выделили дополнительные средства на закупку льготных лекарств
Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Здравоохранение
113
22 августа 2017  15:04
Энтеровирусные инфекции - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.
Минздрав России: Памятка для населения по энтеровирусной инфекции
Энтеровирусные инфекции - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных... Здравоохранение
250
22 августа 2017  12:54
Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику
Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику
Каждый медавтомобиль обойдется бюджету в сумму от 5 до 9 миллионов рублей. Здравоохранение
235
Весь список
Новости медицины
21 августа 2017  21:42
Бактериологический посев
 Бактериологический посев (он же  бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
94
1 августа 2017  08:20
Как действует сиалис?
  Новости медицины
325
14 июля 2017  10:28
Energy Slim - рецепт идеального тела
 Что такое  energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты.  Новости медицины
369
Весь список
Туризм
10 августа 2017  11:39
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
367
31 июля 2017  09:46
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
 Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
309
25 июля 2017  17:42
Чем привлекает туристов Ленинградская область
Чем привлекает туристов Ленинградская область
 Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
166
Весь список
Образование
23 августа 2017  09:51
Самарский политех проводит интерактивное научно-популярное мероприятие -
Самарский политех проводит интерактивное научно-популярное мероприятие - "Парк науки"
Гости праздника смогут познакомиться с работой уникальных технических устройств. Образование
243
21 августа 2017  23:25
Это решение способно ударить по всей системе взносов в школьные кассы.
Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными
Это решение способно ударить по всей системе взносов в школьные кассы.  Образование
1783
21 августа 2017  12:30
В Новокуйбышевске состоится форум «Молодой учитель – успешный учитель!»
В Новокуйбышевске состоится форум «Молодой учитель – успешный учитель!»
Итогом форума будет принятие резолюции и плана работы Ассоциации молодых педагогов. Образование
194
Весь список

Культура
23 августа 2017  15:25
Зрители станут непосредственными участниками действа, происходящего в начале 20 века.
В Самаре впервые покажут променад-спектакль
Зрители станут непосредственными участниками действа, происходящего в начале 20 века.  Культура
107
23 августа 2017  10:48
В Самаре на Даче со слонами покажут променад-спектакль
В Самаре на Даче со слонами покажут променад-спектакль "ДАЧА"
Он создан по мотивам произведений Леонида Андреева. Культура
619
21 августа 2017  11:25
В Самаре откроется выставка-гербарий
В Самаре откроется выставка-гербарий
Она разместится в галерее «Новое пространство». Культура
602
Весь список
Мода
17 августа 2017  16:54
Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
 Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
154
1 августа 2017  18:25
Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
 Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом.  Мода
144
1 августа 2017  08:23
Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
 Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
240
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
414
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7206
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1426
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5592
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1846
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2936
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
589
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2255
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2044
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1690
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1853
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5792
Весь список

Мероприятия
В День российского флага самарские активисты ОНФ провели патриотические акции
В Самаре состоится турнир по баскетболу 3х3 Samara Open
В УФСИН Самарской области торжественно отметили День Государственного флага РФ
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на Даче со слонами покажут променад-спектакль "ДАЧА"

619

На пр. Карла Маркса в Самаре сгорели два гаража

348

За 7 месяцев в Самарской области на водителей автобусов заведено 22098 дел об административных правонарушениях

268
за неделю

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2402

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

2254

Видео: Как выглядит территория бывшего ЗИМа и в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни

1946
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда