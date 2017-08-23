Самара примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино – 2017»

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Кроме того, в этот вечер для гостей библиотек подготовлена развлекательная программа.Напомним, на сайте Информационного агентства ТАСС в течение долгого времени шло голосование за фильмы, которые будут показаны в рамках акции. Мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» режиссера Алексея Цицилина стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.Вход на кинопоказы и мероприятия в рамках акции «Ночь кино – 2017» - свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.Возрастные ограничения: 6+.