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Самара примет участие во Всемирном дне без автомобиля

19 сентября 2018 17:38
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Самарских водителей приглашают принять участие в международной кампании и не садиться за руль хотя бы на день, разгрузив дороги от машин.
Текущая неделя объявлена Европейской неделей мобильности, в рамках которой 22 сентября 2018 года, во Всемирный день без автомобиля, автомобилисты Самары получат возможность бесплатного проезда в общественном транспорте в течение всего дня.

Как сообщает Департамент транспорта Администрации г. о. Самара, акцию поддержат следующие транспортные предприятия и организации, осуществляющие пассажирские перевозки по городским маршрутам: МП «Самарский метрополитен», МП «Трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Самара Авто Газ», ООО «Шоссе, ООО «РЕЙС».

Приглашаем самарских водителей принять участие в международной кампании и не садиться за руль хотя бы на день, разгрузив дороги от машин. Для этого в метрополитене, трамваях, троллейбусах и автобусах вышеуказанных перевозчиков необходимо будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, передает пресс-служба администрации Самары.

***
Организатором Европейской недели мобильности при содействии Генеральной Дирекции Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта выступает Ассоциация «The European Mobility Week Camraign» - в ее состав входят представители власти и бизнеса из 42-х стран мира.

Российские города, в том числе Самара, поддерживают кампанию, направленную на формирование активной экологической политики в сфере транспорта, поскольку одной из важнейших целей Транспортной стратегии нашей страны на период до 2030 года является снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.

Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автотранспорта и стимулирует проведение акций, направленных на сохранение экологии муниципальных образований, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и заторов, снижение уровня городского шума и загрязнения воздуха, улучшение здоровья населения, популяризацию немоторизованных транспортных средств и городского пассажирского транспорта, передает пресс-служба горадминистрации.

 
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Комментарии



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