Самара получила шесть наград на региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards
28 сентября 2018 21:01
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В финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards ПФО и УФО было
презентовано 137 проектов из 13 регионов страны: Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий-Эл, Нижегородская область, Самарская область, Свердловская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийск, Чувашская Республика. Всего для участия было заявлено 210 проектов из 17 регионов.
Эксперты в области событийного туризма отметили сразу шесть проектов, реализуемых в Самаре.
Два диплома в номинации "Лучшая Площадка для проведения туристического события". Набережная реки Волга в Самаре признана
лучшей природно-рекреационной зоной для проведения турсобытия и отмечена дипломом за 1 место. А у музейно-выставочный комплекса
"Самара Космическая" - 2 место в качестве лучшей выставочной площадки для проведения турсобытия. Напомним, во время проведения Чемпионата мира по футболу музей "Самара Космическая" был одним из самых популярных мест у иностранных туристов.
Кроме того, в номинации "Лучшая программа мероприятий, посвященных ЧМ по футболу" 2 место у проекта "Модерн в облаках", который целый месяц напоминал самарцам и гостям города о важности сохранения архитектурного наследия. А уникальные самарские здания в стиле "модерн" были обозначены огромными аэростатами, на которых можно было прочитать об их истории. Модерн может стать ярким туристическим брендом Самары, наряду с космосом и Волгой - удачно реализованный проект "Модерн в облаках" яркое тому подтверждение.
"Лучшее городское праздничное событие" - в этой номинации 3 место у городского праздника "Фестиваль цветов". Напомним,что впервые в этом году в рамках фестиваля был организован Цветочный парад и тысячи зрителей могли наблюдать красочное шествие на пешеходной ул. Куйбышева.
Также, национальной премией были отмечены молодежный форум ПФО "iВолга-2018&" (3 место в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие") и межрегиональный фестиваль набережных "ВолгаФест" (3 место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры").
Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС RegionPR, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму
(Ростуризм), основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards отметил:
«Примечательно, что церемония награждения регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards ПФО и УФО состоялась во Всемирный день туризма. Все члены экспертного совета премии отметили, что уровень проводимых туристических событий Приволжья и Урала качественно вырос. Это отразилось и на количественных результатах проектов турсобытий. Не могу не отметить, что в ходе
финальных мероприятий благодаря взаимодействию сразу нескольких регионов активно обсуждалась идея создания межрегионального проекта в сфере событийного туризма, который охватит несколько регионов Волжского бассейна», передает пресс-служба администрации Самары.
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