Самара получила гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018

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Всего в этом году на участие в престижной Премии было подано 578 проектов из 60 регионов страны. По итогам регионального отбора 193 проекта из 43 регионов страны были допущены в финал, среди них сразу семь проектов из Самарской области. Russian Event Awards –это концентрация лучших российских практик в сфере развития внутреннего туризма в разных регионах страны. В финал Премии вышли проекты: «Музей Самара космическая», Самарская набережная, фестиваль набережных «ВолгаФест-2018», молодежный форум ПФО «iВолга -2018», проект «Модерн в облаках», Фестиваль исторических реконструкций «Русь. Эпоха объединений», городской праздник «Фестиваль цветов».По итогам двух дней открытых презентаций перед экспертным жюри Самарская набережная получила гран-при и стала лучшей площадкой в России для проведения туристического события. Были высоко оценены уровень благоустройства, а также многочисленные проекты, которые круглый год реализуются на набережной в Самаре. Это и массовые городские праздники, фестивали, соревнования по пляжным видам спорта и легкоатлетические марафоны международного уровня, доступный пляжи для маломобильных граждан, кинотеатр под открытым небом, зимой функционирует один из самых больших в городе катков.говорит: «Участие в финале такой престижной премии – это возможность обмена опытом, знакомства с самыми передовыми туристическими практиками соседних регионов. Конкуренция была очень серьезная, так 1 место у набережной Нижнего Новгорода, а у нас гран-при! Коллеги из других городов отмечали уникальный самарский пляж в центре города, мало кто может этим похвастаться. Самара – город курорт! Наша награда лишнее тому доказательство».Гран-при национальной Премии в области туризма также взял проект «Модерн в облаках» - победил в номинации «Лучшая программа мероприятий, посвященная ЧМ». Награду получил руководитель проекта, самарский архитектор Дмитрий Храмов. Напомним, для проекта «Модерн в облаках» было отобрано 18 памятников архитектуры в стиле модерн, расположенных вдоль туристических маршрутов Чемпионата мира по футболу. В дни ЧМ-2018 над зданиями поднялись в воздух 4-метровые гелиевые шары с информацией по каждому объекту. Рядом со зданиями выступали артисты, танцоры, художники.Специальный диплом национальной Премии получил лучший проект молодёжного события: форум ПФО «iВолга-2018».Важно отметить, что основателем Премии Геннадием Шаталовым принято решение проведение следующего финала Russian Event Awards в 2019 году в городе Самара!, которая в октябре провела серию презентаций туристического потенциала Самары в различных городах Поволжья, также защищала перед жюри национальной Премии самарские проекты, говорит:«Проведение на территории Самары финала национальной Премии Russian Event Awards это большая честь для города и колоссальная ответственность! Это настоящая победа Самары, в котором бурлит событийная жизнь. Эксперты по лучшим туристическим практикам соберутся на самарской земле для обмена опытом, что станет дополнительным стимулом для развития сферы гостеприимства. Уверена, нас ждут новые туристические события и, возможно, новые гран-при», передает пресс-служба администрации Самары.