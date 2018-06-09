Самара на Книжном фестивале «Красная площадь»

С 31 мая по 3 июня гости фестиваля могли посетить 13 тематических площадок, на которых работали команды из 45 регионов России. Самару представляла делегация сотрудников центра поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки, а также самарские писатели - Андрей Олех, Леонид Немцев.На стенде Самарской области в павильоне «Регионы России» можно было познакомиться с краеведческими изданиями и книжныминовинками от самарских авторов – «Прикосновением к прошлому» Анатолия Носкова, «Чепушинками» Оксаны Лебедевой, новым сборником стихов «25 мартобря» Софьи Сыромятниковой и многими другими. Среди представленных книг были в том числе «Улица Свободы» Андрея Олеха и «Две Юлии» Леонида Немцева. О своих последних романах оба самарских писателя рассказали на презентации, которая состоялась в первый день фестиваля.Кроме книжных изданий, сотрудники библиотеки представили на фестивале литературные настольные игры, разработанные совместно с Самарской школой методологии и игротехники, - «Читайка», «Почитайка» и «Время читать». Игры рассчитаны на аудиторию разных возрастов и имеют различный уровень сложности.Официальная презентация настольных игр вызвала и посетителей живой интерес и продемонстрировала новые, порой необычные формы привлечения интереса к литературе, сообщает пресс-служба СОУНБ.