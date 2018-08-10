«Самара Арена» должна выйти на самоокупаемость через 6 лет

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Поручение дано по итогам совместного заседания Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018», состоявшегося 20 июля в Калининграде. На этом мероприятии было заявлено, что большинство из 12 построенных к мундиалю стадионов, в том числе «Самара Арена», не определились с моделью управления и владельцем. Пока ясно лишь, что арена будет передана региону. Между тем, Владимир Путин заметил, что хотя он и не знает, можно ли каждый стадион передать местной профессиональной спортивной команде, но «к этому надо стремиться, иначе это будет не стадион, а концертная площадка».Глава государства согласился, что стадионы должны быть загружены и такой деятельностью как выставки, концерты, туризм, коммерческая аренда, но все-таки «в идеале нужно стремиться к тому, чтобы у стадиона была команда, а у команды — стадион; чтобы команда не была пасынком на этом стадионе, не стояла в очереди и не считала бы копейки: сколько ей нужно будет заплатить за то, чтобы воспользоваться этими площадями. Вот к чему надо стремиться, иначе всё это закончится рынком, о котором я вас всех предупреждаю».Правительству РФ также необходимо в течение ближайшего месяца проанализировать опыт ЧМ-2018 и распространить успешные нормативно-правовые практики на организацию будущих значимых спортивных мероприятий, разработать механизмы их финансирования из внебюджетных источников.