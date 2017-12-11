Самара: какие организации отвечают за уборку дорог, тротуаров, дворов, посадочных площадок остановок и других территорий в городе
11 декабря 2017 18:17
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За уборку проезжей части автомобильных дорог, а также тротуаров, включая тротуары с лестничными маршами, посадочных площадок остановок общественного транспорта отвечает МП «Благоустройство» (тел.: 260-06-50).
За уборку дворов, пешеходных дорожек, расположенных на придомовых территориях, а также расчистку скатных крыш и козырьков подъездов отвечают управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. С адресами и телефонами управляющих организаций можно ознакомиться на сайте департамента городского хозяйства и экологии.
Меры по очистке балконных козырьков и навесов несут собственники помещений.
За уборку внутриквартальных проездов отвечают управляющие организации, ТСЖ и ЖСК при условии, что это прописано в договоре о содержании указанных территорий, в ином случае - администрации внутригородских районов Самары.
За уборку вокруг киосков на остановках общественного транспорта отвечают владельцы киосков.
За уборку вокруг киосков на остановках общественного транспорта отвечают владельцы киосков.
За уборку тротуаров перед магазинами (с фасадной части дома) отвечают владельцы магазинов.
За уборку городских скверов отвечает МП «Спецремстройзеленхоз» (тел.: 951-26-54, 951-26-45).
За уборку в городских парках отвечает МАУ «Парки Самары» (тел.: 332-11-63).
За уборку набережной реки Волга отвечает МП «Самарская набережная» (тел.: 332-57-44).
Уборку незакрепленных территорий - неиспользуемых длительное время и заброшенных участков (пустырей) - проводят администрации внутригородских районов.
Трамвайные пути (все 170 км) расчищает МП «Трамвайно-троллейбусное управление». При наличии так называемых «островков безопасности» вдоль трамвайной линии их расчисткой занимается МП «Благоустройство».
Также необходимо отметить, что границы содержания и уборки участков вокруг зданий, строений и сооружений определяются границами земельных участков. Границы прилегающей территории, которую должны содержать сами хозяйствующие субъекты (торговые комплексы, объекты потребительского рынка, промышленные и строительные объекты, общеобразовательные учреждения, детские дошкольные учреждения и т.д.) определяются по соглашению с администрацией соответствующего внутригородского района, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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