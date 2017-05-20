СамГУПС в Самаре провел Ночь открытых дверей

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Гостей ждала разнообразная насыщенная программа.19 мая СамГУПС уже во второй раз провел уникальное по своему формату мероприятие – Ночь открытых дверей.На площадке учебного полигона на ул. Литвинова гостям мероприятия представилась возможность познакомиться со всеми направлениями деятельности университета, его студентов и сотрудников.В этот вечер открыты для посещения были учебные аудитории с интереснейшим оборудованием. Так, любой желающий смог почувствовать себя машинистом в кабине специального тренажера и осмотреть представленные образцы железнодорожной техники. А самых юных посетителей Ночи открытых дверей весьма заинтересовала работа тепловизора.Любители науки с интересом понаблюдали за работой 3D – принтера и ознакомились с внутренним устройством квадрокоптера. Никого из гостей университета не оставила равнодушным робот - андроид по имени Кики, которая с удовольствием общалась с посетителями и позировала для фотоаппаратов.Самые сильные участники Ночи открытых дверей приняли участие в спортивных соревнованиях, организованных Спортивным клубом СамГУПС. Далеко не всем удавалось с первого раза выполнить сложные силовые задания, но целеустремленность и воля к победе делали свое дело.Творческие коллективы университета подготовили для гостей мероприятия концертную программу, насыщенную зажигательными номерами и яркими выступлениями.Специально для любителей истории была организована работа музея 9-ой Отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады, где в рамках викторины были разыграны призы, в числе которых были памятные сувениры и сертификаты на посещение Музея истории Куйбышевской железной дороги.На протяжении всего вечера для абитуриентов и их родителей работал консультационный пункт, где ребята смогли получить информацию об условиях поступления и направлениях подготовки.Поделиться своими впечатлениями посетители Ночи открытых дверей смогли, приняв участие в конкурсе фотографий. Размещая свои снимки в интернете с хэштегом #НочьВСамГУПС, любой желающий мог выиграть приз от партнера мероприятия Парка чудес Галилео. Победитель конкурса будет объявлен 21 мая.Завершилась Ночь открытых дверей традиционно – ярким фейерверком.