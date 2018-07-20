Сайт «Росправосудие» решили заблокировать из-за публикации решения суда

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Такое решение, согласно материалам Роскомнадзора, было принято 23 марта Кстовским городским судом Нижегородской области, однако стало известно об этом только сейчас. Доступ в соответствии с ним интернет-операторы должны ограничить к странице «Росправосудия» — rospravosudie.com, указывается в реестре. Остальных подробностей об этом производстве на сайте Роскомнадзора не приводится.Решение Кстовского суда доступно на самом «Росправосудии». Из него следует, что заявление об ограничении доступа к сайту справочно-правовой системы написал местный житель Руслан Гапон. После того как на «Росправосудии» было обнародовано решение судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда 2012 года, в котором Гапон был признан «виновным за нанесение побоев, причинивших физическую боль» (по ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью), уроженец Кстово обратился в суд с просьбой заблокировать эту страницу. В документе он указывал, что «не давал согласия на обработку своих персональных данных».«Незаконное распространение персональных данных Гапона нарушает его права и свободы, в том числе право на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну», — постановил Кстовский суд. Однако вместо того, чтобы вынести решение об ограничении доступа к одной странице на сайте «Росправосудия» — имеющей непосредственное отношение к местному жителю, суд решил заблокировать весь сайт.РБК направил в Роскомнадзор запрос.Проект «Росправосудие» был создан в апреле 2012 года. Система собирает и структурирует решения российских судов по различным критериям, например, специализации суда, судебной инстанции, территориальной принадлежности и др. По состоянию на ноябрь 2015 года на сайте содержалось более 87 млн судебных актов.