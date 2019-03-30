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Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

30 марта 2019 18:04
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Экс-президент Грузии признался, что привычка жевать галстуки у него появилась еще в пионерлагере
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году, передает РИА Новости. 

"Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать", — сказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии признался, что привычка жевать галстуки у него появилась еще в пионерлагере "Артек". "Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите, особенно их и не ношу", — отметил он.

Саакашвили добавил, что сейчас он на диете, и в шутку заметил, что похудел благодаря "отказу от галстуков".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Галстук Саакашвили стал предметом шуток и анекдотов после того, как телерадиокорпорация BBC показала кадры, на которых президент Грузии жует галстук. 
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Комментарии



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