СВГК: Самарцы теряют бдительность...

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17 ноября в 17.38 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал об отравлении семьи из двух человек на ул. Волгарей. Пострадавшая женщина в тяжелом состояниигоспитализирована, для мужчины исход стал летальным. Прибывшая аварийная бригада обнаружила по прибору высокую концентрацию угарного газа, а также закрытый самодельный шибер на дымоотводящем рукаве газового котла, установленного в подвале двухэтажного дома. Форточка, призванная обеспечивать вентиляцию, была закрыта. Газовый котел отключен с видимым разрывом и установкой металлической пробки. Специальная комиссия расследует все обстоятельства трагедии.18 ноября от угарного газа пострадала молодая семья из пятиэтажного дома по ул. XXII партсъезда. Родители и дети госпитализированы в городские больницы. На месте происшествия аварийная бригада обнаружила отсутствие тяги в вентканале из-за забитой мусором сетки. В ванной комнате квартиры установлена принудительная вытяжка, которая включается вместе с освещением. На кухне установлены пластиковые окна. На поверхности все «классические» признаки нарушения правил безопасности пользования газом в быту.19 ноября в аварийную службу ЕДС вновь поступил сигнал об отравлении двух жильцов пятиэтажного дома в Куйбышевском районе Самары. По прибытию аварийной бригады по прибору обнаружена высокая концентрация угарного газа. Со слов пострадавшей, газовая плита, газовый водонагреватель, принудительная вытяжка в ванной комнате и вытяжной зонт над плитой использовались одновременно. Пластиковые окна были закрыты. Вновь налицо все признаки нарушения правил пользования газом в быту. Все детали этих двух происшествий также тщательно изучаются. А пока в квартирах пострадавших газовые плиты и водонагреватели отключены с видимым разрывом и установкой металлических пробок.За последние двенадцать лет ведения статистики отравлений угарным газом количество пострадавших уже превысило 1300 человек, из них 188 человек погибли. Только в ноябре 2018 года зарегистрировано 5 случаев отравления угарным газом, в которых пострадали 14 человек. Среди них – четверо детей.СВГК предупреждает:1.Запрещена самовольная установка и перемещение газового оборудования: плит, котлов, водонагревательных приборов.2. Следите за нормальной работой газопотребляющих приборов. Проверяйте тягу до их включения и во время работы.3. При малейшем подозрении на плохую тягу в дымоходе и/или утечке угарного газа необходимо немедленно прекратить пользование газом и вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 или 104 для сотовой связи.4. Недопустимо отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться отопительным котлом с неисправной автоматикой.5. Запрещается пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале, щелей под дверями ванной комнаты.6. К тяжелому отравлению продуктами сгорания может привести одновременная работа газовой колонки и вытяжки над газовой плитой при закрытой форточке даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале.7. Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.8. Недопустимо оставлять газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику.9. Опасно использование газа и газовых приборов не по назначению, в частности для отопления помещений.10. При запахе газа в жилом помещении необходимо:• немедленно прекратить пользование газовыми приборами,• перекрыть краны к газопотребляющим приборам и на них,• открыть окна или форточки для проветривания,• из незагазованного помещения вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 или 104 для сотовой связи,• не зажигать огня, не пользоваться электроприборами (в т.ч. электроосвещением и электрозвонком), передает пресс-служба СВГК.