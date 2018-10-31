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Новости /  Общество /  Социум  

СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ: присоединяйтесь ко Всенародной интернет-перекличке #МЫЕДИНЫ

31 октября 2018 14:32
87
Ко Дню народного единства в России с 3 по 7 ноября 2018 года проводится Всенародная интернет-перекличка #МЫЕДИНЫ.
Ко Дню народного единства в России с 3 по 7 ноября 2018 года проводится Всенародная интернет-перекличка #МЫЕДИНЫ.

В рамках акции необходимо в этот период разместить снимки, символизирующие единение, на сайте проекта СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, и ваши фотографии увидит вся страна.

Чтобы стать частью проекта, необходимо перейти на сайт, активировать и заполнить форму "написать признание". На карте России будет отмечено каждое участие. По итогам будет сформирована «тепловая карта» России, на которой будут отмечены все участники из различных регионах.

Также все желающие могут оказать помощь в организации этой акции, для чего необходимо пройти on-line обучение в группе ВКонтакте https://vk.com/create_russia_sozidai_rossia

Заявку на обучение можно подать, написав сообщение в эту группу. Подробную информацию о проекте можно получить в мессенджерах Viber,WhatsApp по номеру +7 (915) 098-33-28, передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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