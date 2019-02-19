ССК презентовала проект подключения к электроснабжению филиала Третьяковской галереи в Самаре

115

19 февраля в Самаре открылась 25-я международная выставка-форум «Энергетика», в рамках которой АО «Самарская сетевая компания» презентовало свой проект подключения к электроснабжению здания «Фабрики-кухни». В этом архитектурном памятнике эпохиконструктивизма, по решению Министерства культуры РФ, в 2021 году будет открыт филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре. Здесь расположится музейно-образовательный кластер с выставочными пространствами, лекторием, кинозалом, резиденциями дляхудожников, детскими и юношескими кружками.В официальном открытии выставки-форума принял участие генеральный директор АО «ССК» Виль Сабирович Мухаметшин, который рассказал о том, что электроснабжение самарского филиала Третьяковской галереи обеспечит современная блочная комплектная трансформаторная подстанция закрытого типа (БКТП 2х1000 кВА), уже построенная для этих целей ССК.На выставочном стенде энергокомпания представила не только макет и схему своей новой подстанции для филиала музея, но и разместила интерактивное световое панно с репродукцией картины Ивана Айвазовского «Лунная ночь на Капри». Подавая энергию от подстанции, каждый посетитель выставки мог подсветить на полотне луну и световую дорожку на глади моря.«Своим стендом мы хотели еще раз подтвердить, что наша компания готова давать энергию, которая поможет создать в Самаре филиал одного из известнейших музеев мира. В том, что люди смогут наслаждаться красотой живописных шедевров, будет и заслуга нашего трудового коллектива», - прокомментировал проект генеральный директор ССК Виль Мухаметшин, передает пресс-служба ССК.Фото: пресс-служба ССК