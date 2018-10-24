ССК: Чтобы дети не погибали

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Чтобы трагические случаи не повторялись, Самарская сетевая компания запустила информационную кампанию по предотвращению детского электротравматизма. Она охватывает весь регион и проходит в 427 образовательных учреждениях Самарской области. На открытые уроки в школы приходят мастера ССК, которые ежедневно работают с высоким напряжением и как никто знают, насколько это опасно. Энергетикиобъясняют детям правила поведения около электрообъектов, подкрепляя свой рассказ яркими буклетами и плакатами.Информационная работа по предотвращению детского травматизма продолжится до конца года. Планируется обучить энергетической грамотности более 65 тысяч школьников Самарской области. Такой широкий охват информированности позволит уберечь детей от смертельной опасности, которую таят в себе электроустановки, передает пресс-служба ССК.Фото: пресс-служба ССК