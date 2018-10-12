США не будут отказываться от услуг "Роскосмоса" по доставке космонавтов на МКС
12 октября 2018 14:31
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— Нет, в профессиональной деятельности мы всегда находим общий язык, — заверил он, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее в NASA заявили, что их специалисты плотно работают с российскими партнёрами для прояснения ситуации с аварией "Союза".
Напомним, на ракете, которая должна была доставить российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга на МКС, после старта отключились двигатели второй ступени. Экипаж аварийно приземлился в Казахстане. К счастью, космонавты не пострадали.
Фото: © Pixabay
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