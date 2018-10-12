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Новости /  Общество /  Социум  

СОУНБ приглашает в лекторий «Шедевры мирового кино» на просмотр и обсуждение фильма Альфреда Хичкока «Головокружение»

12 октября 2018 15:55
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Триллер «Головокружение» снят по роману Пьера Буало и Тома Нарсежака «Из мира мертвых».
13 октября в 16:00 приглашаем в лекторий «Шедевры мирового кино» Самарской областной универсальной научной библиотеки на просмотр и обсуждение фильма Альфреда Хичкока «Головокружение» (США, 1958).

Наиболее характерной чертой для творчества Альфреда Хичкока является использование саспенса — нарастания напряженного ожидания. Он мастерски создает моменты, вызывающие у зрителя чувство беспокойства и тревоги при просмотре фильма. На его счету 55 полнометражных кинофильмов, многие из которых стали классикой мирового кинематографа. Фильмы «Окно во двор» (1954) и «Головокружение» (1958), отличающиеся нестандартным повествовательным решением и глубоким психологизмом, оказали сильное влияние на европейский арт-хаус своего времени.

Триллер «Головокружение» снят по роману Пьера Буало и Тома Нарсежака «Из мира мертвых». Французские писатели, кстати, не только были авторами многочисленных детективов, но и выступали теоретиками детективного жанра.

В фильме рассказывается о полицейском по прозвищу Скотти, который вышел в отставку из-за депрессии и панического страха высоты, послужившего причиной гибели сослуживца. Эта психическая травма продолжает возвращаться в жизнь главного героя по мере того, как он выслеживает женщину, ведущую себя необъяснимым образом.

«Головокружение» занимает первое место в списке величайших фильмов по версии британского журнала «Sight & Sound» и в списке лучших детективов по версии Американского киноинститута.

Ведущий кинолектория – киновед, руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Яковлевич Куперберг.

Просп. Ленина, 14 а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.

16+ 



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