СОУНБ приглашает в лекторий «Шедевры мирового кино» на просмотр и обсуждение фильма Альфреда Хичкока «Головокружение»

86

Наиболее характерной чертой для творчества Альфреда Хичкока является использование саспенса — нарастания напряженного ожидания. Он мастерски создает моменты, вызывающие у зрителя чувство беспокойства и тревоги при просмотре фильма. На его счету 55 полнометражных кинофильмов, многие из которых стали классикой мирового кинематографа. Фильмы «Окно во двор» (1954) и «Головокружение» (1958), отличающиеся нестандартным повествовательным решением и глубоким психологизмом, оказали сильное влияние на европейский арт-хаус своего времени.Триллер «Головокружение» снят по роману Пьера Буало и Тома Нарсежака «Из мира мертвых». Французские писатели, кстати, не только были авторами многочисленных детективов, но и выступали теоретиками детективного жанра.В фильме рассказывается о полицейском по прозвищу Скотти, который вышел в отставку из-за депрессии и панического страха высоты, послужившего причиной гибели сослуживца. Эта психическая травма продолжает возвращаться в жизнь главного героя по мере того, как он выслеживает женщину, ведущую себя необъяснимым образом.«Головокружение» занимает первое место в списке величайших фильмов по версии британского журнала «Sight & Sound» и в списке лучших детективов по версии Американского киноинститута.Ведущий кинолектория – киновед, руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Яковлевич Куперберг.Просп. Ленина, 14 а, многофункциональный зал (2 этаж).Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.16+Фото: соцсети