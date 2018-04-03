СОУНБ приглашает самарцев принять участие в «Тотальном диктанте»

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«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – датьвозможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.Чтобы зарегистрироваться, участнику нужно войти в свой аккаунт на сайте www.totaldict.ru, выбрать площадку и нажать кнопку «Зарегистрироваться» рядом с описанием площадки.Площадки бывают двух типов – открытые и закрытые. На открытую площадку может прийти любой желающий. На закрытую площадку может прийти только тот, кто прошел регистрацию на сайте.Написать «Тотальный диктант» самарцы смогут еще на восьми площадках, полный список которых опубликован на сайте акции www.totaldict.ru и группе www.vk.com/totaldict_samara , сообщает пресс-служба СОУНБ.