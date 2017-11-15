СОУНБ приглашает на бал любителей полонеза и фокстрота

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Участники бала смогут окунуться в атмосферу светской жизни XIX – начала XX века, исполнить бальные танцы – полонез, вальс, па де грас, а также фокстрот, чарльстон, вейверли тустеп под руководством преподавателя и основателя студии историко-бытового танца «Свита» Елены Садофьевой.В программе бала заявлены чтение отрывков из стихотворений известных и начинающих поэтов, выступления хореографических коллективов и конкурс рисунка. Свои работы на суд публики и жюри может представить любой желающий, техника исполнения и формат значения не имеют. Главное требование – произведения должны быть связаны с темой мероприятия: «Вдохновение», состояние легкости, возможность и желание творить, привносить в повседневную жизнь красоту.Для всех участников танцевального вечера действует дресс-код: дамы в вечерних или бальных платьях и туфлях на устойчивом каблуке, а их кавалеры – во фраках или костюмах. Возраст и танцевальные навыки не важны.Вход свободный (при соблюдении дресс-кода), сообщает пресс-служба СОУНБ.